ВС России подошли вплотную к Великой Новоселке

Подразделения ВС России подошли почти вплотную к населенному пункту Великая Новоселка в Донецкой народной республике. Последние данные привел председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.

Российские войска освободили значительный участок южнее населенного пункта. В результате ВС России почти полностью подпирают Великую Новоселку с востока и юга, уточнил Рогов. При этом, по его словам, говорить о выходе российских подразделений на окраины населенного пункта либо начале боев за него пока преждевременно, передает ТАСС.

О существенном продвижении российских войск возле Великой Новоселки Рогов сообщал и 3 декабря. По его данным, было освобождено около 15 квадратных километров территории восточнее Сторожевого, Нескучного и Благодатного.