Российские военные освободили населенный пункт Желтое в Донецкой Народной Республике.
Село взяли под контроль подразделения группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.
Село Желтое расположено в семи километрах к югу от окраин Покровска - одного из крупнейших городов в ДНР, находящихся под контролем Киева.
За последние сутки украинская армия потеряла до 1585 боевиков.
Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. 8 декабря наши бойцы взяли населённый пункт Благодатное в ДНР.