Российские военные освободили населенный пункт Желтое в Донецкой Народной Республике.

Село взяли под контроль подразделения группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Село Желтое расположено в семи километрах к югу от окраин Покровска - одного из крупнейших городов в ДНР, находящихся под контролем Киева.

За последние сутки украинская армия потеряла до 1585 боевиков.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. 8 декабря наши бойцы взяли населённый пункт Благодатное в ДНР.