Власти Тбилиси установили поезд под окнами президентского дворца

Поезд появился у дворца президента Грузии в Тбилиси. Фотографию опубликовала в соцсети глава государства. Саломе Зурабишвили поинтересовалась, кто на нем поедет.

Как передает РИА Новости, речь идет о новогодней декорации, установленной городскими властями перед дворцом Орбелиани. Она появилась за несколько дней до президентских выборов в Грузии.

Голосование назначено на 14 декабря. Полномочия действующего президента, Саломе Зурабишвили, истекают 16 декабря, она должна будет покинуть резиденцию. Однако гражданка Франции уже заявила, что не сложит свои полномочия: по ее словам, при "нелегитимном парламенте" не может быть легитимных президентских выборов.