Лукашенко подтвердил, что в Белоруссии есть ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в республике действительно есть ядерное оружие.

Оппозиция изначально сочла это за шутку, однако это оказалось правдой, сообщил белорусский лидер в ходе общения с рабочими предприятия "Пожснаб".

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли", - передает его слова агентство "БелТА".

Лукашенко подчеркнул, что предупредил всех своих "врагов, друзей и соперников", что если будет нарушена государственная граница Белоруссии, ответ последует незамедлительно. Российская сторона уведомлена о планах Минска.

"Я не буду смотреть - ядерное оружие или еще какое-то", - напомнил президент.