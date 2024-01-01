Лукашенко сделал заявление о размещении "Орешника" в Беларуси

Белоруссия думает о местах размещения ракетных комплексов "Орешник" на территории республики. Об этом заявил Александр Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии сохранились площадки от размещения стратегических ядерных ракет. Всего их около 30.

"Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим", - приводит слова Лукашенко агентство "Белта".

Он добавил, что цели для ракет будет выбирать сам Минск.

Лукашенко также сообщил, что в комплексах "Орешник" вся пусковая установка — белорусская, а ракеты будет поставлять Россия. Сделать это она должна бесплатно во второй половине 2025 года, добавил Лукашенко. Сами установки производит Минский завод колёсных тягачей.

"Я [Путину] сказал: "Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. Поэтому вот давайте вместе двигаться", - рассказал белорусский президент.

Эффект от размещения "Орешника" в Беларуси, надеется Лукашенко, будет соизмерим с размещением тактического ядерного оружия.