Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Этот день дорогого стоит: Солнце в Стрельце и ваша Луна на одной волне. В такие дни любое дело спорится и настроение прекрасное, так что действуйте!

Тельцы

Вы обожаете порядок в финансах, особенно накануне Нового года. Сегодня как раз тот самый день, когда звезды призывают вас оплатить все счета и налоги.

Близнецы

Не пора ли немного развлечься? Вы могли заскучать в круговерти дел и забот, так что воспользуйтесь возможностью сходить куда-нибудь с друзьями.

Раки

Вы по-прежнему очень заняты, что начинает волновать ваших близких. Может быть, вам действительно нужно выделять больше времени на отдых и сон?

Львы

Вы можете позволить себе многое: Солнце и Луна полностью на вашей стороне! Посещение салонов красоты, торговых центров, веселых тусовок только приветствуется.

Девы

Вы хотите энергично погружаться в предновогодние хлопоты – ваша семья давно ждет от вас отмашки. Подключайте все поколения и ветви родственников, объединяйтесь!

Весы

Вы будете убедительны и красноречивы, заметны в любой компании. Если вам нужно на чем-то настоять, продавить свое решение – этот день вполне подходит.

Скорпионы

Вы удивительным образом умеете дружить с деньгами, и сегодня еще раз в этом убедитесь. Ваши финансовые затеи принесут неизбежный успех.

Стрельцы

Солнце в вашем знаке и Луна в Овне словно включили яркий свет! Создавайте себе и другим новогоднее настроение, радуйтесь сами и радуйте своих близких.

Козероги

Если хотите в чем-то досконально разобраться или просто вдумчиво поработать в тишине, обязательно сделайте это. Вы будете очень продуктивны в этот день.

Водолей

Поскорее управляйтесь с делами и выделите хотя бы один час на приятное общение с тем, кто вас обычно поддерживает. Дружба для вас - это воздух, необходимость!

Рыбы

Если ваши мысли сегодня о деньгах, карьере, бизнесе, дальнейших планах, значит, вы истинные представители этого водного знака! Записывайте свои идеи – после праздников пригодятся.