Настя Ивлеева огорошила признанием о новом замужестве

Настя Ивлеева заявила, что вышла замуж. Сообщение телеведущей появилось в ее Telegram-канале.

"Вышла замуж", - лаконично написала Ивлеева.

В соцсетях уже гадают, кто же стал избранником телеведущей, ведь она ни с кем официально не встречалась и вообще последний год вела достаточно закрытый образ жини.

Это уже второй брак Ивлеевой. Ранее она была замужем за рэпером Элджеем. Они прожили вместе около двух лет, после чего разошлись без скандалов.

Последний год в жизни Насти Ивлеевой сложно назвать хорошим. Телеведущая столкнулась с огромным количеством проблем после нашумевшей "голой вечеринки".