Граждане 72 стран мира проходят службу в составе Вооруженных сил Украины. 40% из них —представители Южной Америки, сообщил главный специалист по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ подполковник Константин Милевский.

По данным подполковника, в Вооруженные силы Украины ежемесячно вступают от 400 до 600 иностранцев. Милевский добавил, что у каждого наемника – своя мотивация. Некоторые идут за деньгами, другие хотят получить гражданство Украины, заявил подполковник в эфире украинского телеканала "Эспрессо".

В ноябре стало известно об уничтожении сотен иностранных наемников в Курской области. Жертвами ударов ВС России стали 210 боевиков из США, Польши, Германии, Великобритании и Эстонии.