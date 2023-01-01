Зеленский снизил требования в тесте на IQ для кандидатов на должность судьи

Требования к тестированию кандидатов в судьи на IQ (коэффициент интеллекта) на Украине снижены. Закон о статусе судей подписал Владимир Зеленский, свидетельствуют данные картотеки на сайте украинского парламента.

В соответствии с законом, кандидаты смогут выбирать специализацию для квалификационного экзамена - вместо того, чтобы сдавать его по всем возможным вариантам. Также комиссия должна будет опубликовать программу и перечень вопросов за 30 дней до экзамена. По замыслу авторов, упрощение правил позволит быстрее заполнить вакантные должности в местных судах.

Что касается требования о прохождении кандидатами тестирования на IQ, оно было введено в 2023 году. Претенденты должны были набрать не менее 75% от максимума. Теперь проходной балл будет определять Высшая квалификационная комиссия судей, передает ТАСС.