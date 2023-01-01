Юлия Барановская встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Телеведущая Юлия Барановская посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту и пообщалась с желающими вступить в ряды российской армии.

Барановскую удивило количество желающих подписать контакт, передает агентство городских новостей "Москва".

"Такого количества я не видела в прошлом году <…> Радует тот факт, что люди идут сюда из патриотических побуждений и хотят быть полезными для своей родины", – сказала ведущая, пожелав бойцам вернуться домой с победой.

Ранее артисты культбригады Москонцерта дали концерт перед военнослужащими в Едином пункте отбора на военную службу по контракту.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с 1 апреля 2023 года. Записаться на визит в пункт отбора можно на портале mos.ru. Дополнительная информация – по номеру 117 или через чат-бот @MskContract_bot в Telegram.