Думский комитет одобрил повышение штрафов за "популярные" нарушения ПДД

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки об увеличении с 1 января штрафов за ряд нарушений ПДД.

Штрафы будут увеличены в среднем в 1,5 раза, скидка за "быструю" оплату сокращается с 50% до 25%.

Так, штраф за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение подняли до 45 тысяч рублей.

Законопроект может быть принят 12 декабря на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.