Думский комитет одобрил повышение штрафов за "популярные" нарушения ПДД

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки об увеличении с 1 января штрафов за ряд нарушений ПДД.

Штрафы будут увеличены в среднем в 1,5 раза, скидка за "быструю" оплату сокращается с 50% до 25%.

Так, штраф за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение подняли до 45 тысяч рублей.

за повторное управление транспортом без ОСАГО - до пяти тысяч рублей;

за превышение скорости от 20 до 40 километров в час - до 750 рублей;

за превышение скорости более чем на 80 километров в час - до ,75 тысячи рублей;

за движение по выделенной полосе – до 2,25 тысячи рублей. В Москве – до 4,5 тысячи рублей;

за проезд на красный сигнал светофора – до 1,5 тысячи рублей;

за выезд на встречную полосу - до 7,5 тысячи рублей;

за движение по обочине - до 2,25 тысячи рублей;

за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, - до 750 рублей;

за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего –-от 3,7 тысячи рублей до 7,5 тысячи рублей.

Законопроект может быть принят 12 декабря на пленарном заседании Госдумы, передает ТАСС.