Киев спустил главный флаг Украины

Главный государственный флаг Украины спущен. Как сообщила киевская городская администрация, причина - повреждения, которые полотно получило из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили власти украинской столицы в Telegram, главный флаг страны временно сняли для замены полотнища. Администрация уточнила, что флаг размером 16 на 24 метра заменят в течение суток.

Флаг Украины установлен на флагштоке около монумента "Родина-мать" в Киеве. Он считается самым большим в стране. Ранее стало известно, что в Киеве начало затапливать станцию метро "Демиевская". Ранее ветку, на которой она находится, перекрывали на восемь месяцев из-за протекания.