Артистка Светлана Светикова ждет третьего ребенка

Светлана Светикова одно время считалась одной из самых красивых и востребованных артисток. Ее Эсмеральда из мюзикла "Нотр-Дам де Пари", по мнению зрителей, лучшая среди прочих версий этого музыкального спектакля. Кроме того, имело успех участие Светланы в танцевальном шоу со звездами.

Однако в какой-то момент артистка пропала со всех радаров. Оказалось, Светикова, хоть и продолжала работать, но занялась и своей личной жизнью. От фигуриста-акробата Алексея Полищука она родила сыновей Милана и Кристиана.

И вот сейчас стало известно, что Светлана Светикова ждет третьего ребенка. Об этом сообщила сама актриса на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Артистка выложила видео, на котором продемонстрировала округлившийся живот.

"Не удержалась. Режиссер "Карамазовых" Александр Рагулин красиво сдал мое положение на поклонах. Отыграла спектакль", - сообщила Светикова.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях артистке, которая продолжает работать несмотря на свою беременность.