Принц Гарри поставил условие транжире Меган Маркл

В середине осени принц Гарри получил наследство после смерти бабушки, королевы Елизаветы II, в размере 16 миллионов долларов. Вот только он не успел ими как следует воспользоваться, потому что, говорят, внушительную сумму уже прибрала к рукам пронырливая жена принца, малоизвестная американская актриса Меган Маркл.

В близком кругу обсуждают, что транжирство Меган стало причиной крупной ссоры супругов. Якобы принцу Гарри не понравилось, что жена спускает его деньги на проекты, которые в результате прогорают. Будто бы доведенный Гарри поставил Меган условие: "Пришло время начать зарабатывать, а не только тратить", передает RadarOnline.

Действительно, за плечами Маркл немало проектов, которые в итоге так и не получили популярности среди народа. Так, она пыталась вести подкаст "Архетипы", который был закрыт после 13 эпизодов, снималась в реалити-шоу в их с Гарри доме, разрабатывала мультсериал, а также снимала документальный фильм про поло.

Однако Меган не намерена сдаваться. Недавно она основала компанию American Riviera Orchard, которая занимается продажей джемов и предметов для кухни. Однако в Сети поговаривают, что и эта идея супруги принца Гарри обречена на провал.