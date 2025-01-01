В Сирии назвали имя главы временного правительства. Председателем кабмина назначен Мухаммед аль-Башир, сообщает Reuters.

Премьер-министр Сирии в правительстве Асада Мухаммед Гази аль-Джалали 9 декабря сообщил, что согласен передать власть в стране. Полномочия перешли к лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны.

По словам аль-Башира, он намерен сформировать временное правительство страны. Глава кабмина добавил, что свою должность он будет занимать до 1 марта 2025, когда в Сирии завершится переходный период.