Александр Ревва встретился с матерью, которая не принимает его жену

Мать популярного артиста, звезды Comedy Club Александра Реввы Любовь Рачеева так и не приняла его супругу Анжелику, с которой тот в браке уже два десятка лет. По ее мнению, жена настраивает его против нее. Впрочем, сейчас у матери Реввы есть другие проблемы - недавно она упала и получила сотрясение мозга. Женщина приходит в себя после травмы. В беседе с журналистами Любовь Рачеева сообщила, что виделась с сыном.

"Мы, конечно, общаемся, почему нет. Он был здесь не так давно на съемках, все нормально", - сообщила мать Александра Реввы, которая живет в Сочи и в Москву переезжать не планирует, передает Starhit.

Женщина заявила, что не вмешивается в личную жизнь сына. "Пусть любит свою жену, почему я ее должна любить. Сколько у меня этих девочек было, которых я любила, которые к нему приходили..." - высказалась Любовь Рачеева.

Ранее в откровенном интервью Александр Ревва откровенно высказался о семейной драме:

"Мы вот 20 лет вместе, 20 лет пытались, но было только хуже и хуже. Ключик не могу найти к маме? Да, наверное. Это моя боль…. Я люблю свою маму, желаю ей здоровья. Но, к сожалению, она делает все возможное, чтобы я был несчастлив".