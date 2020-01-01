Пассажирские поезда начнут ходить из России в Китай и КНДР

Российские железные дороги" (РЖД) возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР после его приостановки в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, сообщил холдинг в своем официальном телеграм-канале.

"С вводом графика движения на 2024-2027 годы возобновляется курсирование международных поездов №402/401 Суйфэньхэ - Гродеково формирования Китайских железных дорог и № 645/646 сообщением Туманган - Хасан формирования Министерства железных дорог КНДР", - уточняется в официальном сообщении.

Ранее стало известно, что россияне смогут покупать железнодорожные билеты за полгода до поездки. Об этом рассказал гендиректор "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД) Пястолов. ФПК обеспечивает почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. В настоящий момент билеты на поезд можно купить максимум за четыре месяца (120 дней).