Патриарх Кирилл наградил Собянина орденом преподобного Сергия Радонежского

О восстановлении памятников религиозного назначения и строительстве православных храмов мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на встрече с патриархом Кириллом. Она состоялась в Патриаршей и Синодальной резиденции Данилова монастыря.

За внимание и помощь Русской православной церкви святейший вручил главе города орден преподобного Сергия Радонежского II степени. Мэр поблагодарил за награду и отметил, что на данный момент в Москве за счет пожертвований прихожан и помощи, которую оказывает столица, возведено уже более 150 храмов.