Патриарх Кирилл наградил Собянина орденом преподобного Сергия Радонежского

О восстановлении памятников религиозного назначения и строительстве православных храмов мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на встрече с патриархом Кириллом. Она состоялась в Патриаршей и Синодальной резиденции Данилова монастыря.
За внимание и помощь Русской православной церкви святейший вручил главе города орден преподобного Сергия Радонежского II степени. Мэр поблагодарил за награду и отметил, что на данный момент в Москве за счет пожертвований прихожан и помощи, которую оказывает столица, возведено уже более 150 храмов.
Патриарх Кирилл: Сердечно благодарю вас и в вашем лице все руководство города Москвы за тот уровень взаимодействия, который существует между мэрией и Московской Патриархией. Столько, сколько сделано в сфере церковно-государственных отношений в Москве, не сделано нигде на земном шаре.
Собянин: Ваше Святейшество, очень вам благодарен и тронут вашей наградой, вашим отношением. Должен сказать, что мы с вами провели за эти годы огромную работу, восстановили больше ста памятников истории и архитектуры религиозного назначения - по сути, спасли их от разрушения и вернули православным москвичам, гостям столицы, всей нашей Родине.