В Москве обсудили наследие Жириновского

В Москве прошло первое собрание организационного комитета, посвященное памяти Владимира Жириновского - основателя ЛДПР.
Участники мероприятия говорили о вкладе Владимира Вольфовича в развитие страны. Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин, возглавляющий комитет, подчеркнул, что Жириновский многое сделал для развития партийно-политической системы России и всегда работал над тем, чтобы наша страна становилась только сильнее.
Собравшиеся на ВДНХ ознакомились с экспозицией выставки "ЛДПР: 35 лет с народом". Нынешний руководитель фракции предложил наследие Владимира Жириновского учитывать в образовательных программах средней и высшей школы, в просветительской и научно-популярной литературе, а также в фильмах.
"Предлагаем учредить и ежегодно проводить "Жириновские чтения" - международно-экспертную площадку, на которой планируем рассматривать перспективы развития отношений России со странами глобального Востока. Именно Владимир Вольфович как выпускник факультета стран Африки и Азии МГУ призывал сделать разворот на Восток в нашей международной политике", - отметил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Он всегда ставил вопросы страны выше партийных интересов, и это можно проследить и на голосовании в Государственной думе, когда надо было поддержать судьбоносный вопрос, но при этом все боялись за свое реноме. Владимир Вольфович шел на такие шаги и делал все для того, чтобы сохранить государство, сохранить страну. Он был сам государственник, и поэтому во главе его политики, во главе всех решений был именно такой подход", - добавил Володин.