В Москве обсудили наследие Жириновского

В Москве прошло первое собрание организационного комитета, посвященное памяти Владимира Жириновского - основателя ЛДПР.

Участники мероприятия говорили о вкладе Владимира Вольфовича в развитие страны. Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин, возглавляющий комитет, подчеркнул, что Жириновский многое сделал для развития партийно-политической системы России и всегда работал над тем, чтобы наша страна становилась только сильнее.

Собравшиеся на ВДНХ ознакомились с экспозицией выставки "ЛДПР: 35 лет с народом". Нынешний руководитель фракции предложил наследие Владимира Жириновского учитывать в образовательных программах средней и высшей школы, в просветительской и научно-популярной литературе, а также в фильмах.