Два массовых ДТП произошли в Турции в километре друг от друга

В двух массовых авариях в Турции столкнулись более 50 автомобилей. ДТП произошли всего в километре друг от друга на юго-востоке страны.

По предварительным данным, водители транспортных средств не справились с управлением в очень сложных погодных условиях. В момент происшествия в этом районе был густой туман, а дорога покрылась толстой коркой льда. В результате машины одна за другой врезались друг в друга.

Погибли по меньшей мере два человека, пострадали - более 40. Состояние четверых медики оценивают как крайне тяжелое.