Новороссийские десантники на танках Т-72Б3 теснят ВСУ на ореховском направлении. На пути наблюдательный пункт, в котором радикалы сидят довольно плотно. Не дают пройти штурмовому отряду. Пробить блиндаж с первого выстрела не удалось. Однако танкисты позиций не покидают, пока не будет выполнена задача.

Беспилотники с воздуха корректируют выстрелы. Такая слаженная командная работа не оставляет никаких шансов ни артиллерии, ни боевой технике, ни пехоте противника.

Танковые подразделения - основная движущая сила во время штурма позиций боевиков, говорят военные. Танкисты группировки войск "Восток" застали врасплох оборону ВСУ, неожиданно появившись перед врагом из замаскированной позиции. Освобожденная территория буквально напичкана натовскими минами. За дело берутся саперы, которым порой попадаются интересные находки.

"Немецкая мина. В свое время очень часто использовались. Она прячется в кусты, ложится оптоволокно, по нему техника проезжает, срабатывает целенаправленный взрыв и прожигает, уничтожает полностью броню. Там же были найдены американские дымы, шведская противотанковая мина", - рассказывает сапер.

Работы у них всегда много. Недавно освобожденный город Селидово буквально усеян взрывчаткой. Боевики минируют все - дороги, частные дома и многоэтажки. А чтобы жертв среди мирного населения было больше, радикалы закладывают бомбы еще в колодцы и скважины.

Российские саперы также обеспечили безопасное проведение 25-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. После завершения инженерной разведки инспекторов сопроводили на станцию российские военнослужащие и бойцы Росгвардии.