Дума в первом чтении приняла проект об исключении "Талибана"* из списка террористов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий исключить "Талибан"* из списка запрещенных организаций. Поправка вносится в закон "О противодействии терроризму". В новой редакции в документе появится статья, которая позволяет приостановить запрет на деятельность "террористической организации".

Сейчас в российском законодательстве не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации. Предлагаемые законопроектом изменения направлены на устранение обозначенного правового пробела, отмечает "Интерфакс".

В мае российский лидер Владимир Путин согласился с тем, что в Афганистане есть проблемы, которые всем "хорошо известны". Однако он подчеркнул, что взаимоотношения с этой страной все время на слуху, а талибы* – это "люди, которые контролируют страну и ее территорию".

* организация, признанная террористической и запрещенная в России