Владимир Путин отметил важность работы Совета по развитию гражданского общества и правам человека по фиксации нарушений со стороны киевского режима. О его военных преступлениях СПЧ продолжает информировать мировое сообщество.

Во вторник президент провел заседание совета по видеосвязи и подчеркнул, что правозащитники часто бывают в Донбассе и Новороссии и не понаслышке знают о нуждах их жителей. Президент отметил, что волонтерские и благотворительные организации заботятся не о выгоде, а об общем благе. И пользуются заслуженным доверием людей. В том числе помогая участникам СВО, членам их семей и развивая "народный ОПК".

Глава государства охарактеризовал деятельность правозащитников как заступничество. И поставил перед СПЧ ряд задач: обеспечить общие стандарты образования и создать понятную цифровую среду. А также обеспечить условия для активной и здоровой жизни, а для этого гарантировать доступность медицинской помощи для всех, независимо от места проживания.