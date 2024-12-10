В российские школы могут вернуть оценки за поведение

В российские школы предложили вернуть оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования. Отметка за поведение в школе, в случае ее возвращения, должна быть равноценной с другими оценками, заявил президент Владимир Путин.

По мнению российского лидера, данный вопрос требуется обсуждать, чтобы с помощью комплексного инструментария решать проблему неуважительного поведения отдельных учеников, передают "Известия".

"Безусловно, нужно это обсудить, как минимум. Сейчас я не готов формулировать окончательное решение. Но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. Сейчас не буду вдаваться в детали, но думаю, что вы меня понимаете. Она должна быть равноценной с другими оценками", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

К слову, Сферум и Форум классных руководителей при поддержке Минпросвещения запускают совместный проект "Дружба классами". Он поможет педагогам из разных регионов России организовать дружбу между классами. Для того, чтобы класс смог поучаствовать в проекте, классный руководитель с подтвержденным статусом учителя или сотрудника в Сферуме должен запустить специальный чат-бот и заполнить в нем анкету для поиска дружественного класса из другого региона.