Российские власти рассмотрят вопрос о блокировке звонков с Украины

Владимир Путин пообещал поручить рассмотрение вопроса о блокировке звонков с Украины и запрете подмены номеров. Члены СПЧ предложили защитить россиян от мошенников из украинских колл-центров, которые атакуют наше население ежедневно.

Это возведено в ранг государственной политики, это одна из линий атак на нас с вами, на наше население. Это делают часто просто государственные органы, либо структуры, которые находятся под государственным украинским контролем. Это точно одна из линий атак. Поэтому, конечно, и Роскомнадзору, и другим нашим структурам такие поручения будут даны. Это касается и блокировки. Надо только продумать.