Путин: Нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник"

Владимир Путин выступил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Было поднято много тем, высказался президент и о ракетной системе "Орешник", первые испытания которой в боевых условиях прошли в конце ноября на Украине.

"По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", - приводит слова Путина РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путин согласился с условиями Белоруссии о том, что в случае размещения "Орешник" на территории страны именно ее власти будут определять цели для ударов. По его словам, в Белоруссии сохранились площадки от размещения стратегических ядерных ракет. Всего их около 30.

"Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что цели для ракет будет выбирать сам Минск.