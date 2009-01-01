Что стало со звездой "Евровидения" Александром Рыбаком

Певец Александр Рыбак, аккомпанирующий себе на скрипке, стал звездой "Евровидения" в 2009 году. Его песня Fairytale стала популярна на весь свет и звучала буквально из каждого утюга. Однако постепенно слава прошла, и теперь о Рыбаке почти ничего неизвестно.

Однако журналисты выяснили, что певец не прекратил выступать. Его часто зовут на частные мероприятия. Рыбак живо отзывается на приглашения, однако его выступления длятся не более 40 минут максимум. Дело в том, что он 11 лет сидел на антидепрессантах, в результате стал плохо концентрироваться и часто уставать. К счастью, артист поборол зависимость, но пока долгих концертов не дает.

Он предпочитает живой звук и категорически отказывается от использования на сцене дыммашины — прибор, по его мнению, плохо влияет на скрипку и голос. На гастроли в другие города Рыбак прилетает за несколько дней, чтобы акклиматизироваться, выспаться и отдохнуть. Super также стало известно, что летает Александр только дневными рейсами — старается беречь режим из-за проблем со сном. Вместе с ним гастролирует команда: администратор, звукорежиссер и музыканты.

Рыбак неплохо зарабатывает: за 20-30 минут скрипач просит от 30 до 40 тысяч евро (3,3-4,4 млн рублей). Если программа занимает 40 минут, то растет и цена — такой концерт обойдется уже в 60-80 тысяч евро (6,6-8,8 млн рублей).

Что касается личной жизни, то 38-летний скрипач до сих пор не женат, детей у него нет.