Владимир Путин встретился в Кремле с главой Минобороны Индии.

Раджнатх Сингх прибыл в Москву для участия в 21-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Ранее состоялась встреча индийского министра с российским коллегой Андреем Белоусовым.

В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ценит отношения и с Китаем, и с Индией, а потому никогда не будет диктовать им что делать. По словам кремлевского спикера, Индия испытывает беспрецедентное давление со стороны Соединенных Штатов из-за близких контактов с Россией. Однако Москва убеждена, что Нью-Дели сумеет избавиться от этого прессинга.

СМИ писали со ссылкой на источники, что премьер Индии Нарендра Моди еще летом 2024 года согласился передавать послания между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, однако отказался выступать с посреднической миссией в российско-украинском конфликте.