"Было горько и обидно": Наташа Королева рассказала о встрече с Пугачевой

В кулуарах отечественного шоу-бизнеса давно сложилось мнение, что Алла Пугачева сама решала, какому артисту дать дорогу к успеху, а какому "перекрыть кислород". Многие певцы и исполнительницы жаловались на немилость Примадонны. Якобы с ее легкой руки их песни вдруг переставали транслировать, а выступления вырезали из телевизионных программ.

В свежем интервью Наташа Королева рассказала о встрече с Аллой Пугачевой. На тот момент Наташе не было и 20 лет, она только делала первые шаги в шоу-бизнесе. При этом она была наслышана о Примадонне и придерживалась о ней высокого мнения. Вот только встреча с артисткой закончилась совсем не так, как думала Королева.

"Я не понимала, за что ко мне такое отношение. Я же смотрела на нее в телевизоре и восхищалась талантом, харизмой, песнями — сложила для себя ее определенный образ. Но после личной встречи с Пугачевой этот образ померк от отрицательных эмоций. Было горько и обидно, что ты воображаешь человека одним, а, сталкиваясь с ним в жизни, он оказывается совсем другим. Особенно, когда тебе еще мало лет, всего 16-17, это вдвойне неприятно", - рассказала Наташа.

Впрочем, она убеждена, что этот опыт пошел ей во благо, "такой курс молодого бойца". По мнению Королевой, Пугачева могла так себя вести, потому что переживала сложный период: ей было 45 лет, а это начало "депрессивных качелей". Наташа предположила в программе "ИЗОЛЕНТА live" на RUTUBE, что не только в ее сторону Алла могла себя так негативно вести.