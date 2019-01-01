Евгений Петросян раскрыл детали личной жизни: "Исправляю ошибки молодости"

Евгений Петросян был женат пять раз. От первого брака у него есть взрослая дочь Викторина. На днях СМИ облетела новость, что юморист якобы подал в суд, чтобы выписать наследницу из столичной квартиры. Ходят слухи, что у артиста испортились отношения с дочкой после того, как он развелся с четвертой женой Еленой Степаненко из-за молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Дочь Петросяна не приняла его новую избранницу, встав на сторону жены.

Меж тем в 2019 году Петросян и Брухунова официально оформили отношения. В начале 2020 года у пары родился сын Ваган, а спустя три года на свет появилась дочь Матильда. Юморист души не чает в молодой супруге и наследниках. В свежем интервью Евгений Петросян рассказал, что наконец обрел в семье то, чего не понимал раньше.

"Исправляю ошибки молодости..." - признался артист.

Он объяснил, что раньше не придавал большого значения семье. Он считал, что она должна была обеспечивать его быт и комфорт, а женат юморист был на работе. Карьере Евгений Петросян посвящал почти 24 часа, ему репертуар даже снился. Сейчас, по прошествии лет, артист понимает, что мыслил неправильно. Он никого не призывает так отдаваться работе.

"У нас полное взаимопонимание. Я счастлив, что у меня такие прекрасные дети... Поздно, конечно, но лучше поздно, чем никогда", - заявил Петросян.

Юморист рассказал о четырехлетнем Вагане. Он уверен, что сын не станет артистом, а будет ученым - мальчик растет умным, спокойным и рассудительным. Ваган обожает театр и ведет себя там как взрослый, хотя его специально никто не учил. При этом дома может сильно шалить и куролесить. Петросян признался в беседе с Романом Костомаровым, что мечтает вырастить детей и надеется выжить, хотя за здоровьем специально не смотрит. Но регулярно тренируется.