Путин провел заседание СПЧ. Главные тезисы президента

На видеосвязи с президентом - те, кто работают для людей и ради людей. Не понаслышке знают об их нуждах. Заступничество - вот точное слово, говорит Владимир Путин, для того, чтобы охарактеризовать деятельность правозащитников.

Здесь и далее - заявления президента.

Волонтерские, благотворительные, гуманитарные, правозащитные НКО заботит не собственная выгода и прибыль, а общее благо. Они зарекомендовали себя с самой лучшей стороны и в период пандемии, и сейчас в ходе специальной военной операции, поэтому пользуются заслуженным доверием людей. Цель – это, безусловно, человек, его удобство, комфорт, безопасность, личное и профессиональное развитие.

Люди, подчеркивает глава государства, ждут сегодня участия и поддержки в решении конкретных проблем. Речь - о реализации права на жилье, на труд и отдых, на достойную заработную плату и пенсию. На качественное медицинское обслуживание - вне зависимости от места проживания человека.

Несмотря на известные внешние ограничения, на трудности, с которыми мы сталкиваемся, наша страна, государство выполняет все социальные обязательства. Так, на эти цели запланировано направить в предстоящие три года четверть расходов всего бюджета. Хотя правильным было бы здесь говорить не о расходах, а об инвестициях, ведь когда мы направляем средства на зарплаты и пенсии, на здравоохранение, образование, культуру и спорт, мы вкладываем их в человеческий капитал, в народосбережение в конечном счете.

Много говорили, конечно, о специальной военной операции. Путин особо отметил большую работу по фиксации преступлений киевского режима. И то, как важно информировать о них мировое сообщество. Бесценен, по словам президента, и вклад тех организаций, которые помогают участникам боевых действий и членам их семей. В этой связи звучит предложение ввести обязательную сдачу ДНК материалов для российских военнослужащих. Это могло бы помочь в решении вопросов с пропавшими без вести. Путин поддерживает.

То, что вы сказали, тоже является очень важным для конкретных людей, для конкретных семей: и установление отцовства, и решение ряда других вопросов, в том числе материального характера, жилищных вопросов. И, конечно, предложение не выселять участников СВО и членов их семей из служебного жилья во всяком на время, пока они выполняют свой долг перед Родиной - это абсолютно правильное предложение. От того, как чувствуют себя члены семей ребят, которые участвуют в боевых действиях, в значительной степени зависит их настроение, эмоциональное состояние, а значит - и эффективность их работы.

Помощь и защита, впрочем, требуется сейчас не только членам семей военнослужащих. Почти всех россиян буквально каждый день атакуют мошенники из колл-центров. И следы ведут, как известно, на Украину.

Это возведено в ранг государственной политики, это одна из линий атак на нас с вами, на наше население. Это делают часто просто государственные органы, либо структуры, которые находятся под государственным украинским контролем. Это точно одна из линий атак. Поэтому, конечно, и Роскомнадзору, и другим нашим структурам такие поручения будут даны. Это касается и блокировки. Надо только продумать.

Преуспел в нарушении прав человека и так называемый коллективный Запад. За одни только связи с Россией или даже за симпатии к ней там сегодня можно запросто попасть в тюрьму или, по крайней мере, в международный розыск по запросу Соединенных Штатов. Примеров - масса.

Вы сказали, что, к сожалению, находитесь в розыске по инициативе США, но сожалеть не о чем. Мы все работаем здесь, живем здесь. Они пускай с собой сначала разберутся, они там скоро друг друга в розыск будут объявлять. Но это их проблемы, а мы давайте будем решать наши.

Как раз одно из таких решений - новая ракетной система "Орешник". Глава государства подчеркивает: ее появление почти исключает саму необходимость использовать ядерное оружие.

По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник". Потому что если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия. Поэтому мы ведем себя достаточно аккуратно по всем направлениям. Я бы сказал, даже сдержанно, но там, где нужно, проявляем необходимую волю и на государственном уровне, и на уровне граждан Российской Федерации, которые живут здесь и хотят, чтобы здесь жили их дети, считают Россию своей Родиной, готовы все сделать для ее укрепления.

И здесь, уверен президент, крайне важен вопрос образования. Опросы ВЦИОМа свидетельствуют: выпускники школ сегодня усиленно готовятся к профильным ЕГЭ и в результате часто полностью запускают литературу, географию и историю. Это необходимо исправить, считает Путин.

В известные периоды истории, когда наш народ сражался за свою независимость, за будущее страны, наш противник говорил, что Советский Союз выигрывает на полях сражений благодаря учителям. Это правильно. И надо делать это в совокупности, обратить на это внимание, иначе на вопрос "Куда впадает река Волга?" ответ тоже будет известным: "Волга впадает в Каспийское море. Как бы чего не вышло". Нужно, чтобы у всех наших детей был ясный, понятный ответ на вопросы подобного рода".

Особое внимание - изучению русского языка детьми мигрантов. Речь в первую очередь о тех из них, кто уже получил российский паспорт. Для этого, как рассказали президенту в СПЧ, в стране будут создаваться специальные центры.