Израиль решил воспользоваться нестабильностью ситуации в Сирии

Главой временного правительства Сирии стал Мухаммед аль-Башир - близкий соратник лидера группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", деятельность которой запрещена на территории России. Новые власти уже заявили, что переходный период в арабской республике может продлиться до 1 марта.

Нестабильностью в стране поспешил воспользоваться Израиль, ЦАХАЛ пытается расширить зону влияния в районе Голанских высот. В ООН призвали еврейское государство прекратить военные действия в Сирии.

Репортаж Александра Панюшкина.