Мишустин рассказал о мерах по сохранению исторических памятников

О реставрации исторических памятников и сохранении богатого культурного наследия российских народов речь шла во вторник на профильной стратегической сессии, которую провел глава кабмина Михаил Мишустин.
Речь о храмах, усадьбах и старинных зданиях. Сейчас необходимо провести инвентаризацию объектов, которые включены в государственный реестр, чтобы определить масштабы финансирования. Премьер отметил, что правительство совершенствует меры господдержки предпринимателей, готовых самостоятельно проводить восстановление этих памятников.
"Новый механизм - это пилотный проект, который запущен в восьми российских субъектах. Инвестор получает заем по льготной ставке, чтобы уменьшить свои расходы на реставрацию. После ее завершения он сможет стать правообладателем объекта. Но только при соблюдении обязанностей по его использованию и надлежащему содержанию. Рассчитываем, что эта мера будет эффективной и востребованной. И в ближайшие годы поможет сберечь храмы, усадьбы, другие культурные и исторические ценности", - отметил премьер.