Мишустин рассказал о мерах по сохранению исторических памятников

О реставрации исторических памятников и сохранении богатого культурного наследия российских народов речь шла во вторник на профильной стратегической сессии, которую провел глава кабмина Михаил Мишустин.

Речь о храмах, усадьбах и старинных зданиях. Сейчас необходимо провести инвентаризацию объектов, которые включены в государственный реестр, чтобы определить масштабы финансирования. Премьер отметил, что правительство совершенствует меры господдержки предпринимателей, готовых самостоятельно проводить восстановление этих памятников.