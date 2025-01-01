В Ярославской области с марта 2025 года ограничат продажу алкоголя

Речь идет о запрете продажи алкоголя в заведениях общественного питания, за исключением ресторанов, с 23:00 до 8:00, также сократится число точек продажи спиртного в жилых домах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Кроме того, больше не будут продавать пиво и слабоалкогольные напитки в магазинах и торговых точках, расположенных в жилых домах.

Но есть исключение. Алкоголь можно будет купить в магазинах многоквартирных домов при условии, что там будет зал обслуживания посетителей размером не менее 25 квадратных метров.

Ранее стало известно, что продажа алкоголя в Вологодской области будет ограничена с 8 до 12 часов и с 14 до 23 часов. Решение местных депутатов вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать с понедельника по пятницу. Новые правила не коснутся ресторанов и объектов общепита в театрах и гостиницах. Остальным барам и кафе будет необходимо наличие лицензии, не менее 40 посадочных мест в зале, обслуживание посетителей официантами. При таких условиях они смогут торговать алкоголем с 8 до 23 часов.