Минторг США включил в черный список четыре российские компании

Министерство торговли США ввело меры экспортного контроля против четырех российских компаний из-за их действий вразрез интересам американской национальной безопасности, следует из опубликованного документа ведомства.

Речь идет о таких компаниях как "Авиаснаб", "Горизонт", NtechLab и "Технологии видеоанализа". Уточняется, что "Авиаснаб" и "Горизонт" поставляли запчасти и компоненты, которые "позволяли осуществлять нарушения прав человека, в том числе жестокие воздушные атаки на гражданское население". А NtechLab и "Технологии видеоанализа" попали в черный список из-за разработки программного обеспечения для распознавания лиц, которое, как утверждает Вашингтон, якобы используется российскими властями для "отслеживания и преследования мирных демонстрантов и активистов", передает ТАСС.

Ранее Минфин США внес в черный список пять физлиц и пять компаний. Санкции вводятся в основном в отношении сотрудников компании TGR Group. По данным Минфина США, ограничения коснулись трех граждан России, гражданина Латвии и гражданина Украины. В черном списке - компания, имеющая представительства в Лондоне, Москве, Риге, Сингапуре и Стамбуле. Также в перечень попали организации из США, Таиланда, Великобритании и ОАЭ.