В ВОЗ высказались о количестве смертей от ковида: "Истинные цифры в три раза выше"

Всего в мире было зарегистрировано более семи миллионов смертей от COVID-19, но истинные цифры в три раза выше, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По состоянию на 21 июля 2024 года во всем мире было зарегистрировано более 775 миллионов подтвержденных случаев и более семи миллионов смертей, передает РИА Новости.

Напомним, что впервые Китай проинформировал ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в последний день 2019 года. Тогда никто и предположить не мог, что коронавирус вырастет в пандемию и унесет жизни множества людей.

Сейчас же в США представили окончательный отчет, что COVID-19 все же появился в уханьской лаборатории и смог "сбежать" оттуда благодаря утечке. В пользу этой версии американские исследователи привели несколько причин. В частности, что вирус носит такие биологические особенности, которые не были обнаружены в природе, а массовое заражение произошло от одного-единственного человека. И именно в Ухане, подчеркивается в докладе, находится исследовательская лаборатория по изучению вирусов SARS, где якобы не придерживались норм биологической безопасности.