Собянин: В районе Коньково будет создан современный городской квартал

Мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале рассказал об итогах заседания Президиума Правительства Москвы. В частности, утверждены проекты планировки части промзоны "Черемушки" и двух участков в районе Коньково. Здесь по программе комплексного развития территорий запланировано строительство современных жилых кварталов для Программы реновации и других нужд города, инженерное обеспечение и благоустройство территорий.

Также одобрен план строительства школы с детским садом по программе стимулирования создания мест приложения труда. Инвесторы возведут их во 2-м Котляковском переулке на юге Москвы. После реализации проекта город получит свыше 340 новых рабочих мест.

Кроме того, принято решение о комплексном развитии двух участков в Зеленограде. Там собираются возвести здание конечной станции наземного городского пассажирского транспорта с отстойно-разворотной площадкой и благоустроить территорию.