Отец прокомментировал новость о том, что Ивлеева вышла замуж

Сегодня, 10 декабря, Анастасия Ивлеева опубликовала в своем официальном телеграм-канале короткое сообщение: "вышла замуж". Никаких поясняющих комментариев она писать не стала, чем весьма возбудила общественность. Поклонники в Сети гадают, кто же мог стать избранником блогерши. Напомним, что после развода с Элджеем Настя, по слухам, встречалась с режиссером Александром Молочниковым и манекенщиком Борисом Махмуровым. Впрочем, другие фанаты считают, что Ивлеева лукавит.

Меж тем журналисты связались с отцом Насти Вячеславом Ивлеевым, чтобы выяснить детали ее вероятного замужества. Вот только оказалось, что родитель не в курсе свадьбы дочери.

"Нет, я не слышал. Вообще ничего не знаю", - отрезал отец Насти Ивлеевой в беседе с порталом "360".

Напомним, что Настя Ивлеева взяла долгую паузу после скандала из-за организованной ею "голой вечеринки", на которой отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Некоторым знаменитостям, таким как Филипп Киркоров, пришлось записывать извинительные видео. Покаялась и сама Настя. Вот только если поп-королю удалось быстро реабилитироваться, то у Ивлеевой до сих пор не получается вернуть былую востребованность.