Неизлечимо больная Корнелия Манго стала матерью

Корнелия Манго десять лет шла к своей мечте стать мамой. Однако ей никак не удавалось забеременеть. В итоге певица приняла решение делать ЭКО, о чем сообщила супругу Богдану. Однако тот наотрез отказался от процедуры, веря, что зачатие произойдет естественным путем. Однако в тот момент у Корнелии были проблемы с женским здоровьем и она сомневалась в этой перспективе. Тем удивительнее ей было узнать, что она действительно забеременела.

Об этом артистка рассказывала в октябре, продемонстрировав видео, на котором запечатлена с тестом на беременность. Певица тщательно скрывала свое интересное положение. Но когда все угрозы и проблемы остались в прошлом, решила прервать молчание. И вот сегодня, 10 декабря, Корнелия Манго впервые стала мамой. У артистки родилась дочь, ее рост 53 см, вес 3480 г.

"Это долгожданная встреча и самые приятные ощущение в жизни — держать на руках нашу дочь, о которой так долго молились, мечтали!.. И она именно такая, какой я ее представляла, уникальная девочка, смесь европеоидной, монголоидной, негроидной рас (квартерон)", - сообщила счастливая артистка на своей страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Корнелия Манго отметила, что беременность протекала непросто. Дело в том, что певица на протяжении последних лет страдает сахарным диабетом. В одном из интервью она рассказывала, что надеялась победить недуг, но это оказалось невозможно.