Информация о ходе СВО. Еще одно село в ДНР освободили от неонацистов. Штурмовые подразделения группировки Центр зашли в населенный пункт Желтое. Продвигаясь вглубь обороны противника, наши бойцы успешно отразили восемь контратак. За сутки только на этом участке фронта потери ВСУ составили свыше 570 военнослужащих,

На Красноармейском направлении высокоточные удары по позициям ВСУ наносят артиллеристы. Расчет гаубицы Д-30 минимальным количеством выстрелов уничтожил опорный пункт неприятеля. Координаты цели передала воздушная разведка.

А это уже работает гаубица М-46. На Кураховском направлении артиллеристы Южной группировки с математической точностью высчитывают траекторию полета снарядов и поражают вражеские цели на расстоянии до 35 километров. На счету экипажа - не один десяток уничтоженной бронетехники врага. Наши бойцы срывают ротацию боевиков на передовой, перекрывая заградительным огнем пути подвоза боеприпасов и личного состава