ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на Брянскую область

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. Над регионом России сбиты украинские дроны, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО в течение минувшей ночи сбито 14 беспилотных летательных аппаратов. Все беспилотники обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области.

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки беспилотника возникло возгорание на промышленном объекте. Благодаря оперативным и профессиональным действиям подразделений МЧС пожар успешно локализован и ликвидирован. Сейчас угрозы для населения нет.