Политолог Марков высказался о ситуации в Сирии

Смогут ли силы, которые захватили в Сирии власть, сохранить единство страны? Насколько вероятен после общей победы над Асадом раскол оппозиции и война группировок? Какие выгоды попытаются извлечь из сирийского конфликта США, Израиль и Турция? И с кем для защиты своих интересов могла бы наладить контакты Россия?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с политологом Сергеем Марковым.

"В Сирии ликуют арабы-сунниты, которые представляли из себя большинство и которые несколько были отодвинуты от власти. А все меньшинства – религиозные и этнические – они в панике, они очень сильно боятся", - сказал он.

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