Министерство финансов США объявило о выделении кредита Украине в размере 20 миллиардов долларов. Уточняется, что задолженность будет погашаться за счет средств, полученных от замороженных российских активов.

Как говорится в заявлении ведомства, кредит направляется в рамках инициативы стран Группы семи по предоставлению Киеву займа на 50 миллиардов долларов.

Ранее Мария Захарова предостерегла ЕС от отправки Киеву активов России. В Евросоюзе знают, чем для них закончится попытка отдать киевскому режиму 300 миллиардов долларов российских активов — в Москве честно предупредили, что "будет очень больно", заявила она.

С учетом этого Захарова предложила западникам "поскрести по сусекам" всего того "ворья, которое довело украинское государство до коллапса, продало страну и поубивало граждан". Набранных средств хватит, чтобы реанимировать экономику Украины, заверила она.