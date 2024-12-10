Беременная Меган Фокс бросила отца своего будущего ребенка

Меган Фокс и Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер) расстались. Поводом послужила некая находка, обнаруженная актрисой в телефоне ее возлюбленного. После этого Меган собрала вещи и уехала. Говорят, инцидент случился еще на День благодарения, однако широкое распространение получил лишь сейчас, передает TMZ.

Влюбленные отдыхали вместе в Колорадо, когда звезда "Трансформеров" обнаружила что-то в телефоне артиста, в результате чего сильно расстроилась и покинула избранника, дав понять, что не хочет с ним иметь ничего общего. Говорят, с тех пор они не разговаривали. Официальные представители пары пока никак не прокомментировали эту новость.

Отметим, что это не первое расставание Меган и Консона. Актриса рвала с исполнителем ранее по разным причинам: то ловила его на измене, то не могла смириться с его зависимостями. Самое главное, что ради бедового артиста Фокс бросила мужа, от которого родила троих сыновей, тот очень тяжело переживал расставание и даже просил жену вернуться.

Пикантность нынешней ситуации в том, что Меган ждет ребенка от неверного возлюбленного. Говорят, в марте Фокс и Бэйкер должны впервые стать родителями. Причем ранее актриса уже была беременна от певца, но потеряла ребенка.