Борис Щербаков рассказал, как стал артистом

Замечательному актёру Борису Щербакову, народному артисту России - 75. Он дебютировал в кино ещё в школьном возрасте, всего сыграл более 200 ролей.

Не узнать Бориса Щербакова сложно. Статный, красивый, с доброй улыбкой и ямочками на щеках. Переполненный зал волнуется перед встречей с любимым актером. А он сам - уже на нужной волне. Вместе с Марией Ароновой.

Не любить его невозможно. Овации - с первой секунды появления на сцене. Борис Щербаков органичен и в антрепризе со спектаклем "Свободная пара" покорил не одну тысячу зрительских сердец. И на экране максимально харизматичен в каждом кадре.

Вне сцены и экрана юбиляр - очень теплый и открытый человек. Наград и званий - масса, а с незнакомыми людьми общается, как с родными. Борис Щербаков прекрасно помнит, как рос в ленинградской коммуналке. И в 12 лет получил предложение, изменившее жизнь.

"Ко мне в школе на перемене подошли представители киностудии "Ленфильм" Им нужен был такой русопятый, белобрысый, конопатый разгильдяй, каковым я и являлся тогда", - вспоминает артист.

Так юный Борис Щербаков сыграл в фильме "Мандат". Потом была школа-студия МХАТ и главные роли в самом МХАТе. Олег Ефремов доверял ему бесконечно. Вводил на самые важные роли, не замечая, как актёр взрослеет.

А дальше было кино. Больше 200 ролей, в каждой из которых он разный. Но всегда притягательный. Самая любимая - в фильме "10 лет без права переписки". Абсолютная свобода действий пришла, когда Борис Щербаков сыграл целую серию ролей в фантастических фильмах.

Ведь кто, как не он, способен на самые благородные и сложные миссии во Вселенной? Он и сейчас фантастически популярен. Эталон, настоящий мужчина - украшает клипы звезд эстрады.

В конце концов не выдержал - сам запел! В программе "Хорошие песни" на нашем канале Борис Щербаков не просто ведущий. Душа и сердце передачи. Он никогда ничего не загадывает. Обожает свою семью и всегда помнит о зрителях. Зритель отвечает Борису Щербакову взаимностью. Второй спектакль за один день. И аплодисменты - вдвое сильнее.