Экс-министр обороны Южной Кореи попытался покончить с собой

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен попытался покончить с собой в следственном изоляторе в Сеуле.

Хен находится в СИЗО после предъявления обвинения в мятеже, связанном с попыткой ввести военное положение в Южной Кореей. Политик сыграл ключевую роль в реализации решения президента страны Юн Сок Еля.

"У нас произошел инцидент с господином Кимом... Как только все случилось, мы взломали дверь и ворвались туда", - сообщает агентство Yonhap со ссылкой на исправительные службы страны.

Сейчас чиновник находится под охраной, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее полиция провела обыски в офисе президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, в штаб-квартире Национального агентства полиции, в здании полиции Сеула, а также в офисе полицейской охраны Национального собрания.

3 декабря президент Юн Сок Ёль объявил в Южной Корее военное положение, объяснив это необходимостью предотвратить попытки Северной Кореи "нарушить конституционный порядок". Оно действовало шесть часов.

Позже Юн Сок Ёль принес извинения нации за свое политическое решение и заявил, что готов нести ответственность. Парламент инициировал импичмент, но не смог набрать необходимые для одобрения голоса.

В Кремле назвали происходящее в Южной Корее тревожным явлением и внимательно наблюдают за развитием событий.