ВСУ устроили ракетную атаку на Таганрог минувшей ночью

Таганрог минувшей ночью был атакован украинскими ракетами. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Глава региона написал в Telegram, что повреждения в результате атаки получило промышленное предприятие. Кроме того, на одной из парковок сгорело 14 автомобилей. Пострадавших нет.

Губернатор добавил, что объем полученных повреждений уточняется. В администрации Таганрога заявили, что место происшествия оцеплено полицией. Предстоит обследовать территорию в радиусе 1 километра.

Ранее стало известно о массированной атаке украинских беспилотников на Брянскую область. По данным Минобороны, ПВО обнаружили и уничтожили 14 дронов ВСУ.