"Тушили всю ночь": кадры пожара в одной из старейших школ Подольска

Пожар в школе № 6 в подмосковном Подольске потушен.

Сообщения о пожаре в здании на Февральской улице поступили в первом часу ночи. На месте работали 60 специалистов и 19 единиц техники. Площадь возгорания составила 770 квадратных метров. Сначала огонь охватил крышу здания, а затем пламя проникло в учебные классы.

К шести утра сотрудники МЧС завершили ликвидацию последствий пожара. Пострадавших нет. Причины ЧП устанавливаются.

По данным из открытых источников, это одна из старейших школ города, передает ТАСС. Здание находится на капитальном ремонте до 2025 года, занятия в нем не проводятся.