ВС России фактически уничтожили группировку Вооруженных сил Украины к югу от Курахова в Донецкой народной республике. Речь идет о рубеже от села Елизаветовка до населенного пункта Успеновка, сообщили в силовых структурах ДНР.

Источники агентства ТАСС уточнили, что уже несколько недель ситуация на этом участке фронта для ВСУ складывается плачевная. Противник фактически уничтожен. Остаются лишь небольшие очаги сопротивления, идет их зачистка.

В силовых структурах также назвали число взятых в плен боевиков ВСУ с начала атаки украинских формирований на Курскую область. По их данным, с 6 августа и по настоящее время на этом участке попали в плен около 500 украинских военнослужащих.