Пенсионер из Подмосковья воровал иконы и скрывался на велосипеде

В Подмосковье задержали вора-рецидивиста, воровавшего антикварные иконы.

Как стало известно региональной полиции, 64-летний житель Павловского Посада по ночам проникал в частные дома и похищал иконы. С места преступления он скрывался на велосипеде.

По месту жительства оперативники обнаружили четыре похищенные иконы, две из которых являются антикварными и датируются XVIII–XIX веками. Еще два святых образа пенсионер успел сбыть.

Возбуждено уголовное дело о краже. Мужчина арестован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.